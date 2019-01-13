В Ингушетии умер полицейский, раненный при обстреле машины главы регионального центра по борьбе с экстремизмом

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканскую больницу. Там уточнили, что двое других пострадавших остаются в реанимации. Обстрел произошел накануне на трассе «Кавказ». Возбуждено уголовное дело. О том .что стреляли по машине главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева, сообщали со ссылкой на источники агентства ТАСС и Интерфакс.