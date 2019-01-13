В Екатеринбурге сегодня пройдёт фестиваль «Старый новый рок»

Его площадкой станет Ельцин-центр. Это один из старейших и самый крупный из зимних рок-фестивалей в России, рассказала «Эху Москвы» пресс-атташе «Старого нового рока» Людмила Шегал.

Организаторы собираются транслировать выступление музыкантов в Интернете.