В Екатеринбурге сегодня пройдёт фестиваль «Старый новый рок»
Его площадкой станет Ельцин-центр. Это один из старейших и самый крупный из зимних рок-фестивалей в России, рассказала «Эху Москвы» пресс-атташе «Старого нового рока» Людмила Шегал.
Организаторы собираются транслировать выступление музыкантов в Интернете.
Комментарии3
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danko1 13 января 2019 | 11:12
Сообщения о минировании, чтобы сорвать концерт, еще не поступало?
alo0000 13 января 2019 | 11:15
Старперы от русского «рока» будут оттягиваться за счёт бюджета.
lenin3 13 января 2019 | 11:19
alo0000: старперы от русской попсы постоянно оттягиваются за счет бюджета в "Голубых огоньках"и прочей телехрени...