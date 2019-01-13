Власти Челябинской области сегодня должны начать перечислять деньги на новые квартиры жителям частично рухнувшего дома в Магнитогорске. По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, подать документы люди, оставшиеся без жилья, смогут до сентября. Не позднее декабря им нужно будет подобрать квартиру, чтобы потом обратиться к властям за деньгами. Жители разрушенных квартир смогут претендовать на выплаты из расчета около 32 тысяч рублей за 1 кв. метр.

Списки составляли на основании заключения экспертов, рассказал ранее начальник управления пресс-службы региона Дмитрий Федечкин.

Взрыв в жилом доме произошел в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная официальная версия – взрыв бытового газа.