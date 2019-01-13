В Уфе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Об этом сообщает республиканское управление МЧС. Там говорят, что пострадавших нет, выясняются причины. Горело технологическое оборудование на площади около ста кв. метров.
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Об этом сообщает республиканское управление МЧС. Там говорят, что пострадавших нет, выясняются причины. Горело технологическое оборудование на площади около ста кв. метров.
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