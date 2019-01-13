Сирийская оппозиция сообщила о задержании двоих боевиков с российским гражданством

По данным альянса «Сирийских демократических сил», террористы намеревались устроить взрывы в Ракке и для этого создавали ячейки бандформирований. Всего, как утверждается, были задержаны четыре боевика: помимо двух уроженцев России это граждане Турции и Афганистана. Их, добавили в альянсе, смогли найти благодаря долгому и точному отслеживанию их действий. Когда «Сирийские демократические силы» провели операцию и в какую группировку входили предполагаемые террористы, не уточняется. При этом альянс, который состоит из арабских и курдских отрядов, борется с боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство». «Сирийские демократические силы» ведут свои действия на востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор. Там также находятся войска международной коалиции во главе с США.

В Москве на информацию о задержании боевиков с российским гражданством пока никак не отреагировали.