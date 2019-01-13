Украина выступила за реформу ООН, которая предусматривает поэтапную отмену права вето членов Совбеза организации
Постпред страны в ООН Владимир Ельченко объяснил это позицией России, которая блокирует многие резолюции.
Постоянный представитель Украины при ООН считает, что в Совете безопасности право вето нуждается в поэтапной отмене. Сказано это было, впрочем, не с трибуны заседания в Нью-Йорке, а на страницах украинского издания «Зеркало недели». Если бы предложение было рассмотрено, а решение состоялось, то «в условиях агрессии России, которая является одним из постоянных членов Совбеза» это было бы крайне важно, полагает дипломат. Владимир Ельченко в целом критически видит сегодняшнюю структуру ООН, называет эту организацию несовременной и малоэффективной в противодействии мировым угрозам. Ельченко критикует подход ООН к вызовам, которые предстали перед Украиной в политическом, и гуманитарном измерениях, и прежде всего в плане безопасности. Поэтому Украина подписала декларацию в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей «постоянной пятерки» Совета Безопасности добровольно отказаться от использования права вето в случаях массовых преступлений.
Украинский постпред указал на использование Россией права вето при рассмотрении конфликта в Донбассе, ситуации вокруг малайзийского самолета МН17, в вопросе с отравлением в Солсбери и ситуации в Сирии.
Комментарии40
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ykra_dupa 13 января 2019 | 11:04
Ну слава тебе яйца ! Ща как "весьмирсними " ломанется все отменять !)))
zmeelov_1 13 января 2019 | 11:18
А про героизацию нацистов и их пособников этот какел ничего не сказал? Вот уроды (с) Брат 2
tvitov66 13 января 2019 | 11:23
"нацистов и их пособников" - "а я о ней всегда думаю"(с)
uyar11 13 января 2019 | 11:46
tvitov66: Эхо жидов фильтрует(искажает информацию)…
Украина не выступала за реформу ООН,
а всего лишь один украинский чиновник выступил со своим мнением в украинском СМИ,
а это две большие разницы.
Каждый чих против России Эхо подаёт как большую новость.
ymnik29 13 января 2019 | 11:40
zmeelov_1: Интересно а каких это пособников Украина героизирует ? С.А. Бандеру ? Так его немцы держали в лагере Заксенхаузен , а двоих его братьев замучили в Аушвице , а третьего убили в гестапо в Херсоне , правда отца и двух сестер уже НКВД в Киеве расстреляли . Так какой он пособник ?
Другое дело россия - памятник ССовцу атаману Краснову в Ростове стоит , но он не пособник !
good_water 13 января 2019 | 11:25
ykra_dupa:
Чекаємо від цих бандерівців наступної новіни
Визнати Гітлера героєм України!
antimalin 13 января 2019 | 11:06
США откажутся от своего права вето в Совбезе ООН?
Или Великобритания?
Сомнительно.
skuller 13 января 2019 | 11:09
antimalin: Особенно Израиль будет рад)))
orlov_a_v 13 января 2019 | 11:14
antimalin: только после отмены Украины)))
kottigr1 13 января 2019 | 11:21
antimalin: В принципе СБ ООН сам может "забанить" РФ раз и навсегда..
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
parasuk_ 13 января 2019 | 11:30
kottigr1: вам надо вместе с ельченко на зеркале недели публиковаться. Будете дополнять друг друга :)
nikchimzwet886 13 января 2019 | 11:30
kottigr1: То есть "НАСТАМНЕТ".
antimalin 13 января 2019 | 11:33
kottigr1: В теории и фантастике всё возможно.
Но реалии и практика - совсем другое.
tleuzh1978 13 января 2019 | 11:38
kottigr1: загляните в учебник международного права и почитайте, что такое континуитет, и Ваши вопросы отпадут сами собой.
kottigr1 13 января 2019 | 11:46
tleuzh1978: Загляните в любой справочник, где рассказывается чем суверенная страна отличается от межгосударственного союза и как раз всё поймете о своём " континуитете"...
tiridas 13 января 2019 | 11:43
kottigr1: //членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств." //
__________
Так, тут понятно. А из чего kot сделал следующий вывод:
"Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию"???!!!
:-О
mikr 13 января 2019 | 11:42
antimalin: //...США откажутся от своего права вето в Совбезе ООН?..//
Эти кстати могут и "отказаться" чтобы изобразить фальшивую приверженность принципам демократии и равноправия голосов. На самом деле отказ от вето выгоден американцам, поскольку оно таким образом обеспечивают себе гарантированное решение собственных задач. Любую инициативу США автоматически поддержат Англия и Франция, а Россия с Китаем навсегда окажутся в меньшинстве. В этой нехитрой лукавой затее и заключается весь цинизм данного предложения.
bigmaikl 13 января 2019 | 11:07
И правильно!
olenenok_zed 13 января 2019 | 11:09
согласен. )
zibex 13 января 2019 | 11:09
Это правильно - ведь не может государство-террорист РФ не то что право вето иметь, а и вообще быть членом Совбеза ООН
proletarian74 13 января 2019 | 11:10
О да! Украине нет смысла озвучивать столь важные инициативы в ООН. Ведь весь мир читает украинские издания, особенно "Зеркало недели". Ведь чего только из них не узнаешь. Вот недавно бывший начальник СБУ сделал сенсационное заявление . Конечно в украинском издании. Он сказал что Украина внесла решающий вклад в дело мира после ВМВ ... отказавшись от своего ЯО. И за это должна купаться в славе, заваливаться грошами и защищаться от москалей... Тупая скаклятина даже не представляет как он подставил Украину в глазах тех, кто случайно, может где то сидя на толчке, прочитал это "украинское издание". По его словам, если бы Украина не отказалась от ЯО- то миру пришел бы пистец!!! )))) Дурья скаклобошка. Поэотму то у Украины забрали ЯО. Жаль что ПВО оставили дебилам..
imellendorf 13 января 2019 | 11:12
Да ООН вообще надо ликвидировать - как уродливое наследие ВМВ.
pravdatut 13 января 2019 | 11:27
imellendorf: Империю ЗЛА ликвидировать и нет проблем.
mulltipulti 13 января 2019 | 11:42
pravdatut: Империю ЗЛА ликвидировать и нет проблем.
-Путин! верни яйцо!
zmeelov_1 13 января 2019 | 11:46
pravdatut: Правильно, ликвидация США и Нюрнбергский трибунал за все их преступления, начиная с ядерных и обычных бомбардировок городов и заканчивая уничтожением целых государств.
antimalin 13 января 2019 | 11:14
Представляю себе отказ Китая от права вето.
Некие страны проголосовали за независимость Тибета, и Китай тут же согласился и выполнил.
Щас.
lager23 13 января 2019 | 11:15
Он прав, СССР это не путинская РФ, сверхдержавой в ней не пахнет!
proletarian74 13 января 2019 | 11:26
lager23:
А Франция охрененая сверхдержава! Да и как страна-победитель определенные сомнения вызывает. Сдаться за 3 недели, потом 4 года исправно ублажать победителей и производить им военную технику, а потом просто встать в конец колонны ее же освободителей. Хотя когда совсем недавно немцы вели по Парижу пленных союзников, захваченных в плен в Арденнах, будущие победители плевали им вслед и кричали Хайль Гилер...
kottigr1 13 января 2019 | 11:43
proletarian74: СССР в ВОВ всю войну собственную территорию не мог освободить, потерянную за три месяца, пока союзники не высадились в Европе. А на той оккупированной немцами территории СССР вся Европа поместится, не говоря о Франции. Франция хотя бы проиграла превосходящим силам противника, а не как СССР, чья армия превосходящая по вооружению и численности армии всех стран Европы, была разбита гораздо меньшими силами немцев..
tleuzh1978 13 января 2019 | 11:16
Право вето не даётся кем-то и не отнимается кем-то в угоду «расследования» или чего-то там ещё. Оно проистекает из технической возможности государства устроить мировой Армаггедон и призвано, в конечном итоге, предотвращать этот самый Армаггедон. На этом вот уже 74-й год зиждется мировая стабильность. Так что пусть Ельченко помолчит.
parasuk_ 13 января 2019 | 11:16
на зеркале недели и не такое иногда пишут :)
captainobvious 13 января 2019 | 11:21
да это просто антисемитский выпад какой-то... ))
antimalin 13 января 2019 | 11:25
Допустим, Россия лишена либо добровольно отказалась от права вето.
Что начнется?
Германия заявляет свои претензии на Калининград.
Латвия и Эстония - на приграничные российские р-ны, якобы ими утерянные.
Япония автоматически получает Курильские острова.
Крым возвращается на Украину.
Россия лишается ядерного оружия.
Путин - в Гааге.
Все хотелки Вашингтона и его вассалов выполнены.
Мечтать не вредно.
tleuzh1978 13 января 2019 | 11:42
antimalin: Россия откажется от наличия у неё ядерного оружия только одним способом, и я сомневаюсь, что этот способ (запуск) кому-то понравится.
mikr 13 января 2019 | 11:30
//...Украина выступила за реформу ООН...//
Ну и что с того что выступила? Мало ли кто ТАК выступает? Слышали мы и до этого всяческих латышей, эстонцев и прочую мелюзгу. Стоит ли обращать внимание на подобных выступальщиков? Тем более, что абсолютно понятно с чьего голоса все они "выступают". На самом деле это не народ Украины выступает, а киевские шавки отрабатывают заказ Госдепа США. Визгу при этом создается много, а толку - никакого.
antimalin 13 января 2019 | 11:43
mikr: киевские шавки отрабатывают заказ Госдепа США
////
Возможно.
Сами же США никогда не откажутся от своего права вето.
Вето либо отказ от него ничего не решат в мире.
ИМХО
Вето либо отказ от него ничего не решит в мире.
ИМХО
vladimir1_57 13 января 2019 | 11:37
Вот какого ... ЭХО тащит бандеровские высеры из бандеровских СМИ?
za_stalina 13 января 2019 | 11:37
Хорошая реформа. Наконец то Палестина вздохнет свободно.
leda53 13 января 2019 | 11:39
Абсолютно пустое предложение, как его ни оценивай по существу. Поскольку ВСЕ резолюции ООН, без исключения, носят рекомендательный характер, голосование на Генеральной Ассамблее ничего не значит. Принимать что-то обязательное может только Совет Безопасности с правом вето у 5 стран. Для того, чтобы решение о снятии права вето было принято, против него не должна выступить ни одна из этих пяти стран. Одна возразит - и решения нет. Кто же будет голосовать за лишение себя особого права при голосованиях, или даже кто воздержится в таком случае?! Короче, бред ни о чём.
dmitry35 13 января 2019 | 11:44
Странно, почему Украина до сих пор не выступает за включения своей страны в Совбез. Она, как страна-победительница (с фашизмом воевали аж 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинский фронт, а Российского вообще не было), полагает, похоже, что имеет на это полное право.