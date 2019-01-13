Украина выступила за реформу ООН, которая предусматривает поэтапную отмену права вето членов Совбеза организации

Постпред страны в ООН Владимир Ельченко объяснил это позицией России, которая блокирует многие резолюции.

Постоянный представитель Украины при ООН считает, что в Совете безопасности право вето нуждается в поэтапной отмене. Сказано это было, впрочем, не с трибуны заседания в Нью-Йорке, а на страницах украинского издания «Зеркало недели». Если бы предложение было рассмотрено, а решение состоялось, то «в условиях агрессии России, которая является одним из постоянных членов Совбеза» это было бы крайне важно, полагает дипломат. Владимир Ельченко в целом критически видит сегодняшнюю структуру ООН, называет эту организацию несовременной и малоэффективной в противодействии мировым угрозам. Ельченко критикует подход ООН к вызовам, которые предстали перед Украиной в политическом, и гуманитарном измерениях, и прежде всего в плане безопасности. Поэтому Украина подписала декларацию в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей «постоянной пятерки» Совета Безопасности добровольно отказаться от использования права вето в случаях массовых преступлений.

Украинский постпред указал на использование Россией права вето при рассмотрении конфликта в Донбассе, ситуации вокруг малайзийского самолета МН17, в вопросе с отравлением в Солсбери и ситуации в Сирии.