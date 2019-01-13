Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в сокрытии деталей переговоров с Владимиром Путиным

В интервью телеканалу Фокс Ньюс американский лидер сказал, что ничего не пытался утаить. Ранее газета Вашингтон пост сообщила, что Трамп скрыл детали встречи с президентом России в Гамбурге в 2017 году от членов своей администрации. Издание утверждает, что президент США забрал записи переводчика и требовал не распространяться о том, что было сказано.