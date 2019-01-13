Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в сокрытии деталей переговоров с Владимиром Путиным
В интервью телеканалу Фокс Ньюс американский лидер сказал, что ничего не пытался утаить. Ранее газета Вашингтон пост сообщила, что Трамп скрыл детали встречи с президентом России в Гамбурге в 2017 году от членов своей администрации. Издание утверждает, что президент США забрал записи переводчика и требовал не распространяться о том, что было сказано.
Комментарии4
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 13 января 2019 | 10:50
...ушёл в несознанку...
Держись Дональд, у тебя качественная подготовка ГРУ!
Они ничего не докажут!
aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 11:03
Трамп: меня Вова попросил,а я хорошо воспитан, вот и не смог отказать товарищу кгбшнику.
zibex 13 января 2019 | 11:13
Российские шпионы всегда все отрицают!
andre5 13 января 2019 | 11:30
У левизны как всегда примитивная метода: сделаем вброс о недостаточной прозрачности; а основываясь на этом постулате, навяжем идею презумпции виновности...
Невольно оказавшийся прозрачным Барак Хуссейн, обещавший быть более гибким после выборов (в вопросах ПРО) как-то не сильно их беспокоил...