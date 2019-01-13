В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался в полицию на своих родителей

Ребенок позвонил по телефону «горячей линии» и сказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники пили спиртные напитки и потом легли спать. После этого следователи организовали проверку. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в годовом отчете о своей работе. Где ребенок взял номер телефона «горячей линии», в ведомстве не уточнили.