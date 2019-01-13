В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался в полицию на своих родителей
Ребенок позвонил по телефону «горячей линии» и сказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники пили спиртные напитки и потом легли спать. После этого следователи организовали проверку. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в годовом отчете о своей работе. Где ребенок взял номер телефона «горячей линии», в ведомстве не уточнили.
Комментарии13
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nns33 13 января 2019 | 10:40
Умненький ребёнок у пьяниц. Сам себя спасает. Таким людям не следует иметь детей,т к они мешают им жить своей беспардонной жизнью. Да только и д\дом не выход. Это детская беда коснулась многих. Когда состарятся , начинают скулить,рассказывать,что глупые были,денег не было и всякую глупость сочинять. Извиняются перед ребёнком,которого предали,бросив. Какие же подонки!
kamen_12 13 января 2019 | 10:49
nns33: У Петро Порошенко нет детей наверно, если есть, то тоже подонок.
vavylo 13 января 2019 | 10:40
А позвонил потому, что ему не налили...))
gennadiy_s Геннадий Смолкин 13 января 2019 | 10:43
Его случайно не Павлик зовут?
Вот ещё стукачило растёт...
rom8883 13 января 2019 | 10:45
Видно читать уже умеет и цифры знает. С такими родителями пропадёт. Впрочем в детдоме тоже.
danko1 13 января 2019 | 10:49
rom8883: Удивительно, что у таких родителей ребенок умеет читать и цифры знает.
Да и телефон службы найти ребенку не так просто. Что-то сомнительная новость.
ivfn 13 января 2019 | 11:12
danko1:
//В мае прошлого года на телефонную линию поступило сообщение от пятилетнего мальчика. Ребенок рассказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники легли спать после распития алкогольных напитков//
КАКАВА!!!!!!! Что то Эхо колбасит.
А позвонил он на «горячую линию» «Ребенок в опасности»
За год специалисты приняли около 7 тысяч звонков, по семи из них проведены проверки.
ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!!!
penderezky 13 января 2019 | 10:49
Дело было первого января. Не подарили велосипед. Сдал предков как стеклотару.
ivfn 13 января 2019 | 11:09
penderezky:
А вот и не угадали
//В мае прошлого года на телефонную линию поступило сообщение от пятилетнего мальчика. Ребенок рассказал, что находится дома без присмотра, поскольку его родственники легли спать после распития алкогольных напитков//
gregor 13 января 2019 | 10:49
После такого поступка ......ему станет не легче ,к сожалению .
vova6_let 13 января 2019 | 10:55
А что же павлик морозов сразу путину не позвонил ?
grigorcar 13 января 2019 | 11:22
промывка мозгов - подготовка к внедрению ювеналки.
nikolashin2017 13 января 2019 | 11:37
а сколько у нас таких детей,которые живут в таких семьях?
ребенок не может себя защитить и обратиться за помощью.
помощь от соц.служб и полиции часто носит формальный характер,
да и в детском доме ребенку тоже будет не сладко....