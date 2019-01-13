Претендентом на пост главы МВД С.-Петербурга стал экс-начальник городского Центра по борьбе с экстремизмом
О вероятном назначении Михаила Ильина сообщает источник издания РБК. Он отмечает, что руководитель МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов перейдет на работу в центральный аппарат министерства.
Комментарии2
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anemon 13 января 2019 | 10:39
Как там у Лёши Окопного карьера продвигается? На пост главы какой-нибудь - скоро?
tv_victim 13 января 2019 | 10:55
То есть чувак, которому везде враги мерещатся? Отличный выбор!