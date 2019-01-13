Скончался один из полицейских, раненых при обстреле автомобиля в Ингушетии
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканскую больницу. Там уточнили, что двое пострадавших по-прежнему остаются в реанимации. Должность погибшего не уточняется.
Обстрел произошел накануне вечером на федеральной трассе «Кавказ». Неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находились начальник регионального Центра противодействия экстремизму и его подчиненные, рассказал источник Интерфакса.
Комментарии2
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vova6_let 13 января 2019 | 11:02
Смелые ребята-молодцы !
brandfa 13 января 2019 | 11:20
vova6_let: кто смелый и в чём эта смелость заключалась?