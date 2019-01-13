Скончался один из полицейских, раненых при обстреле автомобиля в Ингушетии

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканскую больницу. Там уточнили, что двое пострадавших по-прежнему остаются в реанимации. Должность погибшего не уточняется.

Обстрел произошел накануне вечером на федеральной трассе «Кавказ». Неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находились начальник регионального Центра противодействия экстремизму и его подчиненные, рассказал источник Интерфакса.