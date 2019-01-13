Посол США Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в строительстве «Северного потока-2»

В распоряжении газеты Bild оказались письма, которые дипломат адресовал представителям ряда организаций – их названия издание не приводит.

Глава американской дипмиссии в Германии Ричард Гренелл посоветовал немецким компаниям не связываться с трубопроводом, который строит Россия для поставок газа в Европу. В письмах он напоминает, что США решительно выступают против «Северного потока-2», поскольку он несет серьезные геополитические последствия для Европы, этой же позиции, по его словам, придерживаются многие страны Евросоюза. Они разделяют озабоченность нарастающим агрессивным поведением России и использованием Москвой в качестве рычагов энергетических ресурсов, говорится в письме посла, пишет Bild. Выдержки из статьи приводит агентство РИА Новости. Гренелл также просит принять во внимание опасность, которую несет этот проект, и связанные с ним репутационные издержки и риск санкций. Это обращение немецкие компании, отмечает издание, расценивают как попытку оказать давление. Между тем, представитель Греннела в беседе с Bild отметил, что письмо дипломата не должно быть истолковано как угроза.

Ранее СМИ сообщали о том, что Вашингтон готовится ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». В МИДе Германии эти планы назвали неприемлемыми.