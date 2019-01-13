СМИ: Дональд Трамп утаивал от своих помощников и советников детали встреч с Владимиром Путиным

Дональд Трамп утаивал от своих помощников и советников детали встреч с Владимиром Путиным, пишет газета «Вашингтон пост»

Президент США Дональд Трамп предпринимал экстраориданрые меры, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере один раз, выяснила газета Вашингтон Пост, Трамп забрал заметки у своего переводчика и проинструктировал лингвиста не обсуждать записи и транскрипты с чиновниками Администрации США.

Это произошло после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году, на которой также присутствовал тогдашний Госсекретарь Рекс Тиллерсон. О действиях Трампа сотрудники Белого Дома узнали, когда советник и высокопоставленный чиновник Госдепа запросили у переводчика Трампа более подробные данные, так как Тиллерсон представил им неполную информацию.

Ограничения, наложенные Трампом на переводчика, являлись частью более широкого паттерна президента США по утаиванию от общественности своих коммуникаций с Путиным и предотвращению даже высокопоставленных сотрудников своей администрации от того, чтобы они узнали, ЧТО Трамп сказал лидеру враждебного США государства. В результате, не осталось официальных детальных записей, даже в секретных файлах, о встречах Трампа с Путиным один-на-один, а всего их было пять за последние два года. И это является крайне необычным для любой администрации, не говоря уже о той, которую расследует специальный прокурор за возможный сговор с Россией.

На днях стало известно, что с 2017 года ФБР проводит расследование в отношении Трампа, выясняя, мог ли президент США работать в интересах Кремля и против интересов своей страны. Об этом, в частности, писала газета «Нью-Йорк таймс».