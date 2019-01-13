Украина предлагает отменить право вето в Совбезе ООН
Это необходимо делать поэтапно, — написал украинский постпред при организации Объединенных наций Владимир Ельченко в колонке для газеты «Зеркало недели». По его словам, этот вопрос особенно актуален в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности. Из-за злоупотребления Москвой правом вето работа Совбеза может быть парализована при рассмотрении российско-украинского конфликта, ситуации вокруг сбитого малайзийского Боинга, отравления в Солсбери или событий в Сирии, пояснил Ельченко.
Комментарии2
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lenin3 13 января 2019 | 10:11
Давно пора,и не только из-за российско-украинского конфликта...
penderezky 13 января 2019 | 10:12
Очень интересная неожиданная позиция европейской державы. Надо немедленно пересмотреть структуру ООН. Если Украина сказала значит так и будет.