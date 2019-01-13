Украина предлагает отменить право вето в Совбезе ООН

Это необходимо делать поэтапно, — написал украинский постпред при организации Объединенных наций Владимир Ельченко в колонке для газеты «Зеркало недели». По его словам, этот вопрос особенно актуален в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности. Из-за злоупотребления Москвой правом вето работа Совбеза может быть парализована при рассмотрении российско-украинского конфликта, ситуации вокруг сбитого малайзийского Боинга, отравления в Солсбери или событий в Сирии, пояснил Ельченко.