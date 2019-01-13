В Ингушетии возбудили уголовное дело в связи с обстрелом машины с полицейскими

По сведениям источников «Интерфакса» в автомобиле находился главы республиканского Центра «Э».

Расследование уголовного дела ведется ингушским СК в связи с субботним нападением в Сунженском районе. Дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Около 18 часов накануне на федеральной трассе «Кавказ» по направлению в Назрань неизвестные на Лада-Гранта из автомата обстреляли «Мерседес», в котором ехали четверо полицейских и один местный житель. Трое получили серьезные ранения и госпитализированы. Среди них и 27-летний гражданский. Сейчас все они находятся в реанимационном отделении республиканской больницы после сложной операции Преступники, розыск которых ведется, скрылись с места. Ранее источник сообщал, что покушение было совершено в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в машине находился глава ингушского Центра «Э» Ибрагим Эльжаркиев. Иномарку обстреляли в районе Магаса. Глава Центра «Э» в результате нападения не пострадал. Впрочем, по другим данным, он тоже был доставлен в больницу. Для розыска стрелявших был введен план «Сирена».

В пятницу на федеральной трассе «Кавказ» был совершен еще один обстрел. Тогда после попытки нападения на пост ДПС в Дагестане трое предполагаемых бандиты были застрелены силовиками. Позже их назвали вербовщиками в террористические структуры.