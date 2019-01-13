Большинство пассажиров самолета, который вчера после вылета вернулся в аэропорт Симферополя, доставлены в столицу

Большинство пассажиров самолета авиакомпании «Нордвинд», который вчера после вылета в Москву вернулся в аэропорт Симферополя, доставлены в столицу. Более тридцати человек от перелета отказались, сообщает агентство ТАСС. Его источник в экстренных службах рассказал, что самолет вернулся в аэропорт через час после вылета по техническим причинам – каким именно, он не уточнил. Перед посадкой лайнер кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.