Большинство пассажиров самолета, который вчера после вылета вернулся в аэропорт Симферополя, доставлены в столицу
Большинство пассажиров самолета авиакомпании «Нордвинд», который вчера после вылета в Москву вернулся в аэропорт Симферополя, доставлены в столицу. Более тридцати человек от перелета отказались, сообщает агентство ТАСС. Его источник в экстренных службах рассказал, что самолет вернулся в аэропорт через час после вылета по техническим причинам – каким именно, он не уточнил. Перед посадкой лайнер кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.
Комментарии5
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serjo1977 13 января 2019 | 09:43
Люди живы - это главное. А уж самолёт починят...
gordy 13 января 2019 | 10:06
"Перед посадкой лайнер кружил над аэропортом, вырабатывая топливо."
Два часа? Ведь говорят, что самолёты в таких случаях просто сбрасывают топливо?
vasilevich58 13 января 2019 | 09:45
Летать в России внутренними рейсами стало крайне опасно!
Думаю, сто это следствие санкций, коррупции и разгильдяйства!
На международных рейсах пока ещё стандарт тех. состояния самолётов поддерживается
curious69_ 13 января 2019 | 10:03
vasilevich58: Тотальная неграмотность. Друг работает на РЖД. Практически ВСЕ мало- мало руководящие посты заняты БЛАТНЫМИ. Не думаю,что в авиации другая ситуация.
vonb707 13 января 2019 | 10:12
Нет информации, значит будут слухи. На борту самолета брызнули из газового баллончика? Другой причины я не вижу. Система вентиляции в самолете общая. Как вели себя пилоты в той обстановке? Слезоточивый газ, лакриматоры конечно, нарушают зрение, пространственную ориентацию. Защита от газа только противогаз. Есть ли он на борту для пилотов? Сомневаюсь. Может выручить система автоматической посадки. Если она есть конечно. Все очень серьезно.