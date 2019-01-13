Тренера, бывшего футболиста Диего Марадону успешно прооперировали в Буэнос-Айресе
Об этом сообщил в Твиттере его адвокат. Характер операции не уточняется. По данным агентства «Франс пресс», она была связана с грыжей.
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Об этом сообщил в Твиттере его адвокат. Характер операции не уточняется. По данным агентства «Франс пресс», она была связана с грыжей.
Комментарии2
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vilingrad 13 января 2019 | 09:54
Причем наркоз не понадобился
kablukov 13 января 2019 | 10:02
Почему не в Струнино?