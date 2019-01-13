Российский фигурист Евгений Плющенко госпитализирован в Москве
Как сообщает телеканал Рен-ТВ, спортсмен обратился к медикам из-за болей в спине. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.
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Как сообщает телеканал Рен-ТВ, спортсмен обратился к медикам из-за болей в спине. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.
Комментарии4
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cromwel 13 января 2019 | 09:41
резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!
lager23 13 января 2019 | 09:45
Вот так люди становятся инвалидами......
ansata 13 января 2019 | 09:51
И что? Для меня нет никакой разницы, фигурист он или нумизмат. Чем он отличается от жителя абстрактного Усть-Жопинска? Хотя отличается. Он может себе позволить квалифицированное медицинское обслуживание, в отличии от многих иных.
aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 10:04
Большой спорт и хреновое здоровье - родственники.