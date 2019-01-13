Трамп скрыл от членов администрации США детали своих переговоров с Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост»

Президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали своих переговоров с Владимиром Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост». Речь идет о встрече американского лидера с президентом России в Гамбурге, в 2017 году. Издание сообщает, что Трамп забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не распространяться о том, что было сказано. Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает.