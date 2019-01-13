Трамп скрыл от членов администрации США детали своих переговоров с Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост»
Президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали своих переговоров с Владимиром Путиным, утверждает газета «Вашингтон пост». Речь идет о встрече американского лидера с президентом России в Гамбурге, в 2017 году. Издание сообщает, что Трамп забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не распространяться о том, что было сказано. Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает.
Комментарии14
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garalla 13 января 2019 | 09:34
Поведение неразумного Трампушки показывает всему Миру как ТОКСИЧНО общаться с Путиным.
gordy 13 января 2019 | 10:04
Они всё-таки поделили мир?
detul 13 января 2019 | 09:42
Фейк ньюс из ВП за работой. Наброс г-на на вентилятор ...
stopkran1969 13 января 2019 | 09:42
Все понятно - виноват переводчик
sasass 13 января 2019 | 09:44
Иностранный агент Кремля он , что ли ...
felik23 13 января 2019 | 09:56
sasass: Импичмент Трампа и Кремль: https://youtu.be/K0olBqUL3bI
haldey 13 января 2019 | 09:52
От нас много чего скрывают))) Вот как помпезно звучало у всех либеральных СМИ, что 500 десантников на суперкорабле приплыли наказать Россию в Черное Море, и когда наказывать будут, как бы самим после наказания, наказанными не отчалить? Или они тихо свалили из ЧМ, посетив Румынию, и "наказав" румынок и румынов (гендерное равенство)?))) Цыгане, терпите, вы же жжж теперь в европе, теперь вас будут во все дыхательные и пихательные европейскости учить))) Так что, не нам надо рефлексировать, а младоевропейцам, что 500 молодых изголодавшихся пацанов вошли в Черное море под пиратским полосатым лагом)))
vilingrad 13 января 2019 | 09:59
haldey: Цыгане, терпите, вы же жжж теперь в европе»
Какой ты гнусный. Вслед за нацистами считаешь их людьми второго сорта? Странное дело, твои идейные предшественники считали русских неполноценными. Ты даже не юберменш. Так что твой заочный союз с гитлеризмом также неполноценен:)
aleksandr39 13 января 2019 | 10:03
haldey: От нас много чего скрывают ,что боевики -наемники из ОПГ "днр -лугандон " это 100 % российские военнослужащие которых надо судить в Нюрнберге за преступления против человечнсти в Украине .
lager23 13 января 2019 | 10:06
haldey: в Москве Кадыров постоянно держит вооруженный батальон личной охраны (около 700 чел), но вас же это не смущает и вы их не видите, не правда ли?
.... а, экспансивному параноику Володе спокойнее!
felik23 13 января 2019 | 09:54
*** Сам президент США уверяет, что ничего не скрывает. ***
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Ещё бы. Сейчас он возьмёт и скажет с перепугу: Да, я скрыл, что обещал Путину не ужесточать санкции за Крым и Донбасс, а потом и оменить уже введённые, уйти из Сирии и Афганистана, развязать экономические войны с Китаем и ЕС и не очень наседать на Кым Чен Ына с его ядерной программой.... Я скрыл, казните меня....
adl1964 13 января 2019 | 09:58
Трамп скрыл, значит уйдет. УЙДЕТ!!!!!!
Путин скрыл....смешно да?))))
lager23 13 января 2019 | 10:03
Что Путен, что Трамп — два пройдохи, только Вову одёрнуть некому...
neyexo 13 января 2019 | 10:09
После каждой беседы в дипломатии составляется "запись беседы".
Ее используют при работе с другой стороной, при подготовке к будущим встречам. Готовит его помощник, в данном случае это одновременно и переводчик из госдепа (из совков)