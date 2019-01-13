СК возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии
Индицент произошел вчера вечером. Помимо Ибрагима Эльджаркаева в машине находилось трое его подчиненных. Эльджаркаева и двух сотрудников центра госпитализировали. В МВД Ингушетии связывают нападение с профессиональной деятельностью полицейских. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статье о незаконном обороте оружия.
Комментарии3
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sasass 13 января 2019 | 09:47
За продажу земель мстят патриоты , что ли...
neyexo 13 января 2019 | 10:01
Разве в Ингушетии есть СК?
Или дистанционно возбудили?
rash 13 января 2019 | 10:04
У СК три варианта: американцы, украинцы и Ходоркрвский. Что выберут? ))