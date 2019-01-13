СК возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии

Индицент произошел вчера вечером. Помимо Ибрагима Эльджаркаева в машине находилось трое его подчиненных. Эльджаркаева и двух сотрудников центра госпитализировали. В МВД Ингушетии связывают нападение с профессиональной деятельностью полицейских. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статье о незаконном обороте оружия.