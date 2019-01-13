В Перу стартовала вторая часть «Дакара»

После дня отдыха участников ралли-марафона отделяет от финишной черты пять гоночных дней и две с половиной тысячи километров.

Позади у участников легендарного ралли-марафона «Дакар» пять гоночных этапов по перуанским пескам и дюнам. Практически все гонщики, в том числе лидеры, говорят, что первая половина марафона была очень тяжелой, учитывая, что именно на нее пришелся так называемый «марафонский этап», во время которого экипажи обслуживали на бивуаке свою технику самостоятельно, без помощи механиков.

А во второй день этапа опустился такой сильный туман, и на трассе был такой глубокий феш-феш, что часть спецучастка отменили, а организаторы долго разбирались, по какой точке считать результаты. Безусловно, день отдыха был омрачен печальным известием с трассы — экипаж команды КАМАЗ-Мастер Андрея Каргинова сбил одного зрителя, который, правда, находился за пределами организованной зрительской зоны. 60-летнего мужчину госпитализировали с переломом бедра, а россиян отстранили от гонки. Тем не менее, по итогам пяти дней в зачете грузовиков лидирует КАМАЗ-Мастер, экипаж Эдуарда Николаева. В самой популярной и массовой категории — внедорожников первую строчку классификации занимает катарский гонщик команды Toyota Gazoo Racing на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. В зачете SxS первым идет россиянин Сергей Карякин.

Финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.