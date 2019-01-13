Американский космический грузовой корабль Dragon предстоящей ночью должен вернуться на Землю
Приводнение аппарата произойдет в Тихом океане, и впервые – в темное время суток.
Dragon доставит на Землю вышедшие из строя детали оборудования Международной космической станции, результаты проведенных на орбите научных экспериментов и иные материалы, предусмотренные в работе 58-й экспедиции. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий приземление откладывалось – посадка корабля должна произойти у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния. Впервые детище компании SpaceX будут сажать ночью, точнее – поздним вечером — в 21.10, сообщили в NASA. В Москве в это время уже будет утро понедельника. В сообщении американского космического агентства подчеркивается особо: посадка после захода Солнца станет для кораблей Dragon своего рода премьерой. Грузовой космический аппарат был разработан компанией SpaceX и запущен к МКС 5 декабря прошлого года. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда почти 2,5 тонны грузов – это продовольствие для экипажа МКС и материалы для серии научных экспериментов по изучению явлений в атмосфере Земли.
Это уже 16-я завершающаяся миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная при помощи Dragon.
Комментарии3
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vezdehod1 13 января 2019 | 09:12
А куда он денется - обязательно вернётся в родную гавань, ведь это не Батут.
blindpew_33 13 января 2019 | 09:18
Не скажите - это космос, всякое может случиться.
ura_123 13 января 2019 | 10:06
Странно,почему нет портяноидов с вечной мантрой про НАШИ корабли и НАША МКС?
Патрики,шо случилось,це перемога с це зрадой не заладилась?