Американский космический грузовой корабль Dragon предстоящей ночью должен вернуться на Землю

Приводнение аппарата произойдет в Тихом океане, и впервые – в темное время суток.

Dragon доставит на Землю вышедшие из строя детали оборудования Международной космической станции, результаты проведенных на орбите научных экспериментов и иные материалы, предусмотренные в работе 58-й экспедиции. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий приземление откладывалось – посадка корабля должна произойти у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния. Впервые детище компании SpaceX будут сажать ночью, точнее – поздним вечером — в 21.10, сообщили в NASA. В Москве в это время уже будет утро понедельника. В сообщении американского космического агентства подчеркивается особо: посадка после захода Солнца станет для кораблей Dragon своего рода премьерой. Грузовой космический аппарат был разработан компанией SpaceX и запущен к МКС 5 декабря прошлого года. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда почти 2,5 тонны грузов – это продовольствие для экипажа МКС и материалы для серии научных экспериментов по изучению явлений в атмосфере Земли.

Это уже 16-я завершающаяся миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная при помощи Dragon.