Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:02, 13 января 2019

ФБР вело два секретных расследования в отношении президента США Дональда Трампа

ФБР вело два секретных расследования в отношении президента США Дональда Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против Америки. Об этом вчера сообщила газета Нью-Йорк Таймс. Сегодня, когда продолжительность правительственного шатдауана побила рекорда в истории США, Трамп разразился серией твитов в адрес Нью-Йорк Таймс, сотрудников ФБР, Боба Мюллера и демократов.

В мае 2017 года ФБР открыло два секретных расследования в отношении Дональда Трампа после того, как он уволил главу ведомства Джеймса Коми. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников ФБР, бюро настолько обеспокоило поведение президента США, что оно начало расследовать, не работал ли Трамп по поручению России против интересов США.
Сегодня утром Трамп, который побил исторический рекорд по продолжительности остановки работы правительства, в пяти твитах ответил на репортаж Нью-Йорк Таймс: «только что узнал из провального Нью-Йорк Таймс, что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, открыли на меня расследование, без причины и доказательства, после того, как я уволил лжеца Джеймса Коми, законченного подлеца…Мое увольнение Коми было великим днем для Америки, он был продажным копом, которого полностью защищает его лучший друг Боб Мюллер и 13 злобных демократов, машины по сливу в прессу, которым неинтересно расследовать настоящий сговор продажной Хиллари Клинтон, ее штаба и Национального Демократического Комитета. Я был ГОРАЗДО жестче в отношении России, чем Обама, Буш и Клинтон. Возможно, жестче чем любой другой президент. В то же время, поладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы снова будем иметь хорошие отношения с Россией!». Джеймса Коми и бывших сотрудников ФБР Трамп назвал «неудачниками, которые пытались заработать на президенте».

Из-за шатдауна 5000 агентов и офицеров ФБР, то есть почти весь состав бюро, работает бесплатно, в счет вероятной будущей оплаты задним числом.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 8069 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 213 6 25339 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 394 6 50400 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 95 6 8064 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 119 6 12398 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

​Взятые на иппон Только по сообщениям из-за границы и может судить российский народ, что острова, возможно, будут в скором времени переданы Японии. Российские власти молчат. Да и зачем им что-то говорить своему народу?..

5 289 6 104906 06.01
Kрф, япония, политика, китай, путин, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 84 6 9164 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

На чьей я стороне? Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило…

5 150 6 38960 06.01
Kрпц, общество, религия, украина, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 102 6 12431 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 81 6 10368 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38128 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 236 6 32459 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27171 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11509 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 96 6 15520 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 154 6 26214 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события

Популярное за неделю

Новости

Евгений Плющенко госпитализирован в Москве Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к врачам из-за сильной боли в спине…

5 5 6 2906
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я всё время думал: А Путину это зачем?.. Главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне?..

5 142 6 72848 09.01
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kяпония, политика, власть, курилы, путин, сша, видео, передачи
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 96 6 15520 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 272 6 354486 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 97447 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7551020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3857672

Сегодня в эфире