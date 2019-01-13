Жители многоэтажки в Магнитогорске, потерявшие жилье, могут сегодня начать получать выплаты на новые квартиры
Им будет оказана единовременная помощь из расчета примерно 32 тысячи рублей за квадратный метр.
Правительство выделало на это дополнительные средства. Деньги получат в первую очередь те, кто остался без крыши над головой, — пообещал ранее премьер Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что распределением денег будет заниматься министерство строительства. Руководство Челябинской области рассчитывает завершить распределение помощи к концу недели.
Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
Комментарии4
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lager23 13 января 2019 | 09:07
Этот дом расселять надо полностью.... или заселить туда кремлядей, ( на первом этаже можно поселить Вову, Димона, Валю и ещё какую-либо гниду) в воспитательных целях, с последующей совместной утилизацией вместе со старой аварийной развалиной!
traxau_okurka 13 января 2019 | 09:09
lager23: Не для того пыня русских терпил взрывал, чтобы новые хаты давать.
vasilevich58 13 января 2019 | 09:19
А можно ли в Магнитогорске купить двушку приблизительно за 1 500 000 руб.?
Да ещё плюс налог и обустройство(ремонт, переезд и мебель)?
Короче. люди практически остались бомжами.
pepetz 13 января 2019 | 09:18
"32 тысячи рублей за квадратный метр. "
Это что, насмешка? Собачья будка?
Домик дядюшки Тыквы?