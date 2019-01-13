Жители многоэтажки в Магнитогорске, потерявшие жилье, могут сегодня начать получать выплаты на новые квартиры

Им будет оказана единовременная помощь из расчета примерно 32 тысячи рублей за квадратный метр.

Правительство выделало на это дополнительные средства. Деньги получат в первую очередь те, кто остался без крыши над головой, — пообещал ранее премьер Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что распределением денег будет заниматься министерство строительства. Руководство Челябинской области рассчитывает завершить распределение помощи к концу недели.

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.