Дональд Трамп назвал «оскорбительной» статью в The New York Times о расследовании ФБР, касающегося угрожающих национальной безопасности США связей главы государства с Россией. Поводом для этого послужило увольнение директора ведомства Джеймса Коми, сообщило издание. «Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что в уволил Коми в связи с тем, что тот был «жутким лжецом и ужасно работал на посту директора ФБР».

Ранее публикацию The New York Times подверг критике госсекретарь

США Майк Помпео.