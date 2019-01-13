Евгений Плющенко госпитализирован в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обратился к врачам из-за сильной боли в спине. 10 января его доставили в нейрохирургическое отделение одной их столичных больниц, передает РЕН ТВ.

В феврале 2014 года спортсмен уже сталкивался с подобной проблемой. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, однако снялся с соревнований за минуту до проката.