Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны начнется в этом году

Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. Рассматриваются три производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.

Новый пистолет призван заменить пистолет Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии.