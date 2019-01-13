Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны начнется в этом году
Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. Рассматриваются три производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.
Новый пистолет призван заменить пистолет Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Комментарии3
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finist 13 января 2019 | 08:35
Бесконечные патроны и пули со скоростью 30 Махов.
hangman19 13 января 2019 | 08:36
Фанерный пистолет.
lager23 13 января 2019 | 08:43
Пистолет российский, а оборудование для его производства импортное, но Володя всё равно очень горд, он реализует свою сверхидею —
«Каждому россиянину по пистолету.....и в рай!»