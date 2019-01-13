Сирийская оппозиция сообщила о задержании двух боевиков с российским гражданством

Всего в ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. Об этом говорится в сообщении альянса «Демократические силы Сирии». Отмечается, что задержать боевиков удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий. К какой именно группировке принадлежат мужчины, не уточняется.

Их подозревают в совершении терактов в Эр-Ракке и организации террористических ячеек. Подробности о спецоперации и судьбе задержанных не приводятся.