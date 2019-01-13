Сегодня истекает срок по выдвижению кандидатов на пост Президента Российского футбольного союза

Пока на этот пост зарегистрирован всего один кандидат.

Нынешние выборы с большой долей вероятности, станут безальтернативными. Председатель совета директоров питерского «Зенита» Александр Дюков остается единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза. Который освободил в декабре прошлого года Виталий Мутко.

Дюкова выдвинул целый ряд региональных футбольных федераций, а также Российская футбольная Премьер-Лига. И достойных конкурентов у руководителя Зенита пока не видно.

Ранее свои кандидатуры не стали выдвигать глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и генеральный директор РФС Александр Алаев. Заявил о том, что не станет участвовать в выборах и Временный глава союза Сергей Прядкин.



Выборы Президента Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.