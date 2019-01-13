В Афинах сегодня пройдет митинг против переименования Македонии

Акция приурочена к обсуждению в греческом парламенте так называемого Преспанского соглашения, согласно которому бывшая югославская республика согласилась поменять свое название.

Договор, разрешающие многолетний спор о наименовании Македонии, был подписан в июне прошлого года, но до сих пор и в этой стране, и в соседней Греции многие выступают против. Оппозиционно настроенные греки считают соглашение предательством национальных интересов: по их мнению, македонцами могут называться только жители исторического региона в северной части страны.

О проведении масштабной акции протеста в беседе с РИА Новости рассказал президент Всемакедонской конфедерации Иоаннис Афанасиадис. Он призвал греков со всего мира приехать в Афины, чтобы сегодня выйти на площадь Синтагма перед парламентом Греции. По мнению политика, договор с Македонией нарушает все права греков и является покушением на историю страны. Противники соглашения уверены, что находятся в большинстве и возмущены тем, что по столь серьезному вопросу не было проведено референдума.

Согласно договору, Македония меняет название на Северную Македонию. Греция в ответ согласилась не мешать вступлению страны в НАТО и ЕС.