В Афинах сегодня пройдет митинг против переименования Македонии
Акция приурочена к обсуждению в греческом парламенте так называемого Преспанского соглашения, согласно которому бывшая югославская республика согласилась поменять свое название.
Договор, разрешающие многолетний спор о наименовании Македонии, был подписан в июне прошлого года, но до сих пор и в этой стране, и в соседней Греции многие выступают против. Оппозиционно настроенные греки считают соглашение предательством национальных интересов: по их мнению, македонцами могут называться только жители исторического региона в северной части страны.
О проведении масштабной акции протеста в беседе с РИА Новости рассказал президент Всемакедонской конфедерации Иоаннис Афанасиадис. Он призвал греков со всего мира приехать в Афины, чтобы сегодня выйти на площадь Синтагма перед парламентом Греции. По мнению политика, договор с Македонией нарушает все права греков и является покушением на историю страны. Противники соглашения уверены, что находятся в большинстве и возмущены тем, что по столь серьезному вопросу не было проведено референдума.
Согласно договору, Македония меняет название на Северную Македонию. Греция в ответ согласилась не мешать вступлению страны в НАТО и ЕС.
Комментарии3
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zztop1960 13 января 2019 | 08:21
Это как с Россией(Московией ) , которая присвоила себе чужое название или с Румынией и Францией
zztop1960 13 января 2019 | 08:30
Вообще-то самое правильное название Западная Болгария , язык на котором говорят попы в РПЦ , церковно-славянский
tetriz 13 января 2019 | 08:35
Как никогда велика угроза войны между остроконечниками и тупоконечниками.
Мировое саобчество фшоке!