Роскосмос сегодня днем попытается в очередной раз наладить связь с космическим телескопом
Аппарат «Спектр-Р» в минувший четверг перестал откликаться на сигналы с Земли.
Специалисты называют ситуацию с космическим телескопом серьезной, но не теряют надежду на восстановление его работы. Ранее ученым несмотря на отсутствие отклика от аппарата, все же удалось провести сеансы передачи информации, которые подтвердили, что «Спектр-Р» «жив». Как рассказал «Газете.Ru» руководитель научной программы Юрий Ковалев, это помогла установить американская антенна, которая наряду с подмосковной станцией принимает данные с телескопа.
Аппарат был запущен на орбиту в 2011 году и по словам специалистов, уже давно превысил свой так называемый гарантийный срок. «Спектр-Р» работает в рамках международного проекта «Радиоастрон», который проводит фундаментальные астрофизические исследования Вселенной.
По словам ученых, подобные сбои в работе телескопа были и ранее, однако со временем все приходило в норму.
Комментарии3
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zztop1960 13 января 2019 | 08:16
Пусть губернатор Магадана , Носов, попросит извинения у телескопа , за его слова про Королёва. Может простит его телескоп
tetriz 13 января 2019 | 08:29
zztop1960: не простит. Телескоп официально заявил, что теперь будет разговаривать только с НАСА.
aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 08:34
Так и вижу рогозина , который с колокольни Василия блаженного криком просит телескоп отозваться.