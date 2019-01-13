Роскосмос сегодня днем попытается в очередной раз наладить связь с космическим телескопом

Аппарат «Спектр-Р» в минувший четверг перестал откликаться на сигналы с Земли.

Специалисты называют ситуацию с космическим телескопом серьезной, но не теряют надежду на восстановление его работы. Ранее ученым несмотря на отсутствие отклика от аппарата, все же удалось провести сеансы передачи информации, которые подтвердили, что «Спектр-Р» «жив». Как рассказал «Газете.Ru» руководитель научной программы Юрий Ковалев, это помогла установить американская антенна, которая наряду с подмосковной станцией принимает данные с телескопа.

Аппарат был запущен на орбиту в 2011 году и по словам специалистов, уже давно превысил свой так называемый гарантийный срок. «Спектр-Р» работает в рамках международного проекта «Радиоастрон», который проводит фундаментальные астрофизические исследования Вселенной.

По словам ученых, подобные сбои в работе телескопа были и ранее, однако со временем все приходило в норму.