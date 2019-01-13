Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%

Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная, на которую указывает множество факторов. Об этом «Эху Москвы» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте, добавил Дмитрий Востриков.