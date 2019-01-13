Цены на продукты в ближайшее время могут вырасти на 8%
Это примерный прогноз, но общая тенденция неутешительная, на которую указывает множество факторов. Об этом «Эху Москвы» рассказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
Наиболее активный рост цен ожидается в феврале-марте, добавил Дмитрий Востриков.
Комментарии20
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zztop1960 13 января 2019 | 08:09
Продолжается расплата за Крым и Донбасс
barukh_buzauskas 13 января 2019 | 08:25
zztop1960: руССкие станут более богачее на 8%%...!
zmeelov_1 13 января 2019 | 08:32
zztop1960: Хохлёнок, не бзди. Эти 8% компенсируются индексацией выплат и ростом зарплат. А ты продолжай кизяком греться и лизать пиндосню
zztop1960 13 января 2019 | 08:34
zmeelov_1: Я такой же хохол . как ты итальянец
astet 13 января 2019 | 08:43
zmeelov_1: А от чего же Вы, уважаемый фантаст,
позабыли поблагодарить дорогого Путина
за эти антисанкций для злобных пиндосов
в виде роста рост цен для россиян???
Надеюсь,
наш старый маразматик Путин
и дальше будет поднимать цены для россиян,
чтобы злобные пиндосы сдохли от его антисанкций?!!
vezdehod1 13 января 2019 | 08:42
Так они УЖЕ выросли до Нового года и продолжают расти.
s_prime 13 января 2019 | 08:09
Доллар, бензин дорожают, налоги растут, как же цены могут не подняться??? Ине на 8, а 28% к гадалке не ходи. Будем работать на унитаз, такова задумка раба с галер!!!
rash 13 января 2019 | 08:15
Очень уж "нежный" прогноз, только дураки могут считать, что воровская власть может остановиться, они как волки в овчарне, не успокоятся пока не доведут до полной нищеты и голода.
lager23 13 января 2019 | 08:24
От надвигающейся путенской действительности аж дух захватывает, это не «прорыв», это настоящий слалом..... только обратно всей стране придётся забираться без подъемника!!
lager23 13 января 2019 | 08:28
lager23: главное на таком спуске — шею не сломать!
Но, Путена это не тревожит, он живёт при коммунизме по капиталистическим стандартам миллиардера...
zmeelov_1 13 января 2019 | 08:34
lager23: Ну и ты живи, кто мешает.
aleks50 Алексей Клубников 13 января 2019 | 08:28
Портянки, неужто не проснулись? Что не защищаете своего лидера Вову виолончельного? Такая приятная новость, а вы в рот его дерьма набрали. Не порядок это.
zmeelov_1 13 января 2019 | 08:38
aleks50: Подпиндос, а что тебе эти 8 копеек, спать не дают? Или хочешь, как в 90-е за один день четверга нищим стать? Надеешься, уж тебя,кретина, они баксиками подогреют? Идиот
alo0000 13 января 2019 | 08:28
Сказал же ВВП, что инфляция благотворно влияет на развитие экономики. Правда до этого он, зажимая доходы населения, говорил прямо противоположное.
ramen 13 января 2019 | 08:29
Какой только гадости ни происходит из-за ПУСТЫХ начальственных амбиций четырёхлетней давности...
do2112 13 января 2019 | 08:31
да на одной чаше весов ндс рост жкх пенсионный возраст подняли налог на самозанятых рост бензина рост валюты продукты дорожают а на другой чаше Авангард летит хрен проследит никакая про Армата едет не подбить пока перевешиваеют танки пушки и ракеты господи за что всё это моей стране
tetriz 13 января 2019 | 08:33
do2112: Россия - это не страна. Это территория для испытания людей на прочность.
Своеобразный полигон.
zmeelov_1 13 января 2019 | 08:41
do2112: Ну чё скулишь? вали в подпиндосные страны. В Усраину например или Грузию
cromwel 13 января 2019 | 08:33
Странно, а чиновники утверждали что они не видят никаких предпосылок для роста цен. Слепые что-ли?
roma_stolnyy 13 января 2019 | 08:36
Хорошо хоть так то. " Вы что хотите как во Франции?".