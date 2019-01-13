Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, как ожидается, отстыкуется сегодня от МКС для последующего схода с орбиты. Отстыковка будет произведена примерно в 23:00 мск. По команде из Центра управления полетами в Хьюстоне. Затем руководители полета дадут команду на включение

двигателей для схода корабля с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы. Dragon должен приводниться ориентировочно в понедельник утром в акватории Тихого океана вблизи мексиканского штата Нижняя Калифорния. При этом американский «грузовик» впервые будет совершать приводнение в условиях темного времени суток.