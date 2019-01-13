Президент США Дональд Трамп предложил провести следующую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля. Об этом сообщило агентство Ренхап. По его данным, Пхеньян рассматривает предложение Вашингтона, но официального ответа пока не последовало.

Ранее газета «Стрейтс таймс» писала, что Вьетнам является приоритетным местом для проведения второй встречи двух лидеров.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся в июне прошлого года в Сингапуре.