Среди пострадавших в результате взрыва в парижской пекарне есть гражданин Украины

Об этом сообщили агентству «Укринформ» в посольстве страны во Франции. Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, он получил незначительные повреждения. Ему оказали необходимую помощь, он чувствует себя удовлетворительно.

Взрыв в здании на улице Тревиз произошел накануне утром. Он был настолько сильный, что пострадали даже прохожие, — сказал очевидец событий Педро Гонсальеш.

В результате ЧП погибли двое пожарных, позже в больнице скончалась подданная Испании, получившая ранения. Еще 47 человек пострадали, по данным МВД Франции, десять из них находятся в критическом состоянии. Информации о россиянах среди пострадавших не поступало, сказали «Интерфаксу» в Ростуризме.