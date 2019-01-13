Среди пострадавших в результате взрыва в парижской пекарне есть гражданин Украины
Об этом сообщили агентству «Укринформ» в посольстве страны во Франции. Мужчина проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, он получил незначительные повреждения. Ему оказали необходимую помощь, он чувствует себя удовлетворительно.
Взрыв в здании на улице Тревиз произошел накануне утром. Он был настолько сильный, что пострадали даже прохожие, — сказал очевидец событий Педро Гонсальеш.
В результате ЧП погибли двое пожарных, позже в больнице скончалась подданная Испании, получившая ранения. Еще 47 человек пострадали, по данным МВД Франции, десять из них находятся в критическом состоянии. Информации о россиянах среди пострадавших не поступало, сказали «Интерфаксу» в Ростуризме.
Комментарии2
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kaputvsemu 13 января 2019 | 07:47
Даже находясь в Париже, граждане Украины не дают уснуть российским СМИ.
Наверное, это любовь...
vera14 13 января 2019 | 07:52
Ох, не зря он там "проживал"! Возможно и на кнопку жал.