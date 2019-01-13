В Хабаровском МВД опровергли задержание блогера, распространившего информацию о похоронах криминального авторитета

В Хабаровском МВД опровергли задержание блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о похоронах криминального авторитета. Как сказали в ведомстве, мужчину один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео.

О задержании блогера стало известно накануне. По словам жителя Амурска, поводом для этого стало якобы недействительное водительское удостоверение. Хотя, как утверждает Торопцев, информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. Свое задержание он связывает с публикацией видеозаписи похорон местного криминального авторитета для которых, полиция Амурска перекрыла движение в городе.