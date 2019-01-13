В Хабаровском МВД опровергли задержание блогера, распространившего информацию о похоронах криминального авторитета
В Хабаровском МВД опровергли задержание блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о похоронах криминального авторитета. Как сказали в ведомстве, мужчину один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео.
О задержании блогера стало известно накануне. По словам жителя Амурска, поводом для этого стало якобы недействительное водительское удостоверение. Хотя, как утверждает Торопцев, информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. Свое задержание он связывает с публикацией видеозаписи похорон местного криминального авторитета для которых, полиция Амурска перекрыла движение в городе.
Комментарии6
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osrswen 13 января 2019 | 07:40
Хорошо, что сейчас не 90-е
(бу-га-га)
compare 13 января 2019 | 07:55
osrswen: ты,"бугага" хренов,откуда знаешь про 90-е? из рассказов бабулек? сейчас,в разы хуже,чем тогда....
kaputvsemu 13 января 2019 | 07:45
"мужчину один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео."
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Интересуюсь, плодотворно ли прошла беседа с почками мужчины?
alo0000 13 января 2019 | 07:46
Сказала же Захарова, прежде чем о чем-то писать или сообщать в этой стране, надо посоветоваться с компетентными людьми. Дурочка, как и все подобные ей чинуши, сморозила глупость. А глупость эта и есть сегодняшние наши реалии.
rash 13 января 2019 | 07:50
Что только начиналось в 90-е, сейчас исполнилось и утвердилось - главные менты ставленники ворья, а всё про "лихие 90-е" - заметание следов и дымовая завеса.
ramen 13 января 2019 | 08:32
Тимур Шаов "Хоронила мафия крёстного отца..."
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY