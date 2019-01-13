Представители Госдумы и Совета Федерации сегодня начнут рабочий визит в Швейцарию

В числе запланированных мероприятий – переговоры с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Россию на переговорах в Женеве будут представлять вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Главной темой обсуждения, по-видимому, станет возможное участие российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, которая должна начаться 21 января. С таким предложением ранее обратились представители Парламентской ассамблеи. Российские парламентарии пообещали дать ответ после проведения консультаций.

После присоединения Крыма Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, а с 2016 года она сама перестала направлять заявки на подтверждение своего участия в организации. Ранее в думском комитете по международным делам заявили, что Москва снова будет участвовать в ПАСЕ лишь после внесения поправок о запрете «дискриминации» национальных делегаций.

По словам российских представителей, они рассматривают возможность о выходе из Совета Европы из-за несоблюдения их прав.