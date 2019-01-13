Представители Госдумы и Совета Федерации сегодня начнут рабочий визит в Швейцарию
В числе запланированных мероприятий – переговоры с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Россию на переговорах в Женеве будут представлять вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Главной темой обсуждения, по-видимому, станет возможное участие российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, которая должна начаться 21 января. С таким предложением ранее обратились представители Парламентской ассамблеи. Российские парламентарии пообещали дать ответ после проведения консультаций.
После присоединения Крыма Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, а с 2016 года она сама перестала направлять заявки на подтверждение своего участия в организации. Ранее в думском комитете по международным делам заявили, что Москва снова будет участвовать в ПАСЕ лишь после внесения поправок о запрете «дискриминации» национальных делегаций.
По словам российских представителей, они рассматривают возможность о выходе из Совета Европы из-за несоблюдения их прав.
Комментарии10
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y3emen1 13 января 2019 | 07:14
в щвейцарских банках готовятся к резкому наплыву клиентов?
alo0000 13 января 2019 | 07:49
y3emen1:
Путин направил этих «не очень далеких людей» специально, чтобы уж совсем разругаться с западниками.
yralez 13 января 2019 | 07:17
Волоките их сразу в Гаагу.
mudrlant 13 января 2019 | 07:23
Инспекционная поездка: аудит счетов, как это уже отметил y3emen1, проверка посадочных площадок в Альпах и близ швейцарских озер, проведение собеседований с тамошними властями на тему: "Вы нас приголубьте, а мы вам денежку отломим".
y3emen1 13 января 2019 | 07:26
mudrlant: ну так патиоты жеж
clandestino 13 января 2019 | 07:27
Почему эти покатушки называются рабочим визитом? Кто там собирается работать? Костя с Петей? Да они ни разу не пробовали.
sprav77 13 января 2019 | 07:34
Отдыхать и развлекаться поехали?
alehan22748 13 января 2019 | 07:39
sprav77: сейчас хорошо в швейцарских альпах!
pavlovsky 13 января 2019 | 07:47
Клишас шоп-тур за часами организовал?
pavlovsky 13 января 2019 | 07:47
Клишас шоп-тур за часами организовал?