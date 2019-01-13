Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Олега Дерипаски
Европейская внешнеполитическая служба направила письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В документе приводятся аргументы в пользу снятия ограничений с компаний En+ и «Русал».
Обоснования не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации, — сказал «Эху Москвы» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов . По его словам, это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Иван Родионов добавил, что постепенно Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества.
Комментарии2
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svoi216 13 января 2019 | 07:50
Европе санкции может и вредят а нам они только на пользу (спросите у Путина)
compare 13 января 2019 | 07:58
и гордая картинка "отца-основателя" металлургии нашенской...воротит,от солв: "фирмы дерипаски"...они такие же "дерипаскины",как Океан и горы....