Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Олега Дерипаски

Европейская внешнеполитическая служба направила письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В документе приводятся аргументы в пользу снятия ограничений с компаний En+ и «Русал».

Обоснования не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации, — сказал «Эху Москвы» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов . По его словам, это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Иван Родионов добавил, что постепенно Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества.