Жильцы разрушенной от взрыва многоэтажки в Магнитогорске с сегодняшнего дня смогут получить деньги на новое жилье
Жители Магнитогорска, потерявшие квартиры в результате обрушения подъезда, с сегодняшнего дня могут получить деньги на новое жилье. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 150 миллионов рублей.
Власти Челябинской области готовы начать перечислять деньги по договорам купли-продажи на новые квартиры – об этом накануне сказал замгубернатора региона Сергей Шмель. Речь идет о жителях седьмого и восьмого подъезда частично обрушившегося магнитогорского дома. Эта часть здания была повреждена сильнее всего, после чего было принято решение ее снести, сделав таким образом из одного дома два. Хозяевам квартир выделят единовременную помощь для покупки нового жилья из расчета чуть больше 30 тысяч рублей на квадратный метр. Власти собираются провести для пострадавших «Ярмарку продаж жилых помещений». Впрочем, сообщается, что граждане могут выбрать квартиру в любой точке России. Есть некоторые ограничения: подать документы на получение помощи нужно не позднее сентября, а заключить сделку по покупке жилья хотя бы до середины декабря.
Жертвами обрушения части жилого дома в Магнитогорске стали 39 человек. Причиной ЧП, произошедшего днем в канун Нового года, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
serg2010 13 января 2019 | 07:14
Система страхования недвижимости не работает, если страховые случаи оплачиваются из бюджета. Бюджеты Европы и США такого бы себе позволить не могли.
lager23 13 января 2019 | 08:19
Впрочем, сообщается, что граждане могут выбрать квартиру в любой точке России.
/////////
Два подъезда по 36 квартир в каждом (если это девятиэтажка)
150млн/72=2.083 млн в среднем.., 30тыс за квадратный метр...в любом
Много это или мало в виде компенсации в стране позиционирующей себя, как «сверхдержава» или ведущий мировой игрок?
Когда по статистике за прошлый год:
В Белгородской области один квадратный метр в среднем будет стоить 35 884 рубля. В 2018 году стоимость среднестатистического квадратного метра жилья по России составит 37 848 рублей. Для сравнения, в I квартале 2017 года средняя цена «квадрата» составляла 37 208 рублей....