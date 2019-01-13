Жильцы разрушенной от взрыва многоэтажки в Магнитогорске с сегодняшнего дня смогут получить деньги на новое жилье

Жители Магнитогорска, потерявшие квартиры в результате обрушения подъезда, с сегодняшнего дня могут получить деньги на новое жилье. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 150 миллионов рублей.

Власти Челябинской области готовы начать перечислять деньги по договорам купли-продажи на новые квартиры – об этом накануне сказал замгубернатора региона Сергей Шмель. Речь идет о жителях седьмого и восьмого подъезда частично обрушившегося магнитогорского дома. Эта часть здания была повреждена сильнее всего, после чего было принято решение ее снести, сделав таким образом из одного дома два. Хозяевам квартир выделят единовременную помощь для покупки нового жилья из расчета чуть больше 30 тысяч рублей на квадратный метр. Власти собираются провести для пострадавших «Ярмарку продаж жилых помещений». Впрочем, сообщается, что граждане могут выбрать квартиру в любой точке России. Есть некоторые ограничения: подать документы на получение помощи нужно не позднее сентября, а заключить сделку по покупке жилья хотя бы до середины декабря.

Жертвами обрушения части жилого дома в Магнитогорске стали 39 человек. Причиной ЧП, произошедшего днем в канун Нового года, по предварительной версии, стал взрыв бытового газа.