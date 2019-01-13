Экипаж «Камаз-мастер» под управлением Мардеева не сможет продолжить выступление на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж «Камаз-мастер» под управлением Айрата Мардеева не сможет продолжить выступление на ралли-марафоне «Дакар» из-за проблем с двигателем грузовика. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Поскольку регламент не разрешает замену моторов в течение гонки, было приняло решение не рисковать и не выпускать экипаж на оставшиеся спецучастки. После пяти этапов команда Мардеева занимал седьмое место в общем зачете, отставая от лидирующего Эдуарда Николаева, тоже представляющего «Камаз-мастер», на 3 часа 19 минут 3 секунды. Второе место занимает еще один российский экипаж Дмитрия Сотникова.

Ранее экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова, занимавший третье место в общем зачете грузовиков, был исключен из гоночного протокола из-за наезда на зрителя во время пятого этапа гонки и неоказание ему помощи.

Шестой этап пройдет сегодня. Завершится ралли-марафон 17 января.