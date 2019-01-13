Начался демонтаж нескольких подъездов дома в Магнитогорске, где в канун Нового года произошел взрыв
Это сложная и многоступенчатая операция, которая затронет и некоторых жильцов — сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Якушев добавил, что 147 миллионов рублей на новое жилье для пострадавших уже переведены в казначейство Челябинской области.
Комментарии2
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evgeny_biolog 13 января 2019 | 06:46
"демонтаж нескольких подъездов дома"
Там наверное крысы отъевшиеся бродят в подвале ...
ostapba 13 января 2019 | 07:02
Демонтаж....
Очередная забава по распилу??
По правилам.. игры " в бирюльки"..
...смысл этой игры состоит в том, чтобы из кучки "игрушек" вытащить пальцами или специальным крючком одну игрушку за другой, не затронув и не рассыпав остальных.
Даже.