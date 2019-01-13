Начался демонтаж нескольких подъездов дома в Магнитогорске, где в канун Нового года произошел взрыв

Это сложная и многоступенчатая операция, которая затронет и некоторых жильцов — сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Якушев добавил, что 147 миллионов рублей на новое жилье для пострадавших уже переведены в казначейство Челябинской области.