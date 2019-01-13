Число жертв обрушения шахты на северо-западе Китая возросло до 21

Ранее власти сообщали о 19 погибших и еще двух шахтерах, которые остаются под землей. По данным Синьхуа, сегодня утром спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами. Авария произошла накануне на угольной шахте в провинции Шэньси. Во время инцидента под землей находились 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место. Ведется расследование, причины аварии устанавливаются.