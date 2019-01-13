Дональд Трамп утверждает, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности встреч с Владимиром Путиным
Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу «Фокс ньюс», комментируя публикацию в газете «Вашингтон пост», в которой утверждалось, что президент США принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским коллегой в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации. По данным издания, которое ссылается на источники, работавшие тогда в Белом доме, после беседы Трамп не только дал указание переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи беседы.
Комментарии2
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felik23 13 января 2019 | 06:47
****Дональд Трамп утверждает, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности встреч с Владимиром Путиным****
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Будем с нетерпением ждать, когда он это скажет под присягой на слушаниях в Конгрессе. А ведь он может, уж больно простоват...Тут и будет конец этому безобразию...
ostapba 13 января 2019 | 07:07
Вот жеж репутация какая...
За контакт с Мишкой Тайванчиком, или за дружбу с Иоськом Кобзоном меньше бы гнобили.
С кем поведешься, от того и набрался бедняга Трамп.
И сам, небось, не рад что бес попутал..
Даже..