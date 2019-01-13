Дональд Трамп утверждает, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности встреч с Владимиром Путиным****

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу «Фокс ньюс», комментируя публикацию в газете «Вашингтон пост», в которой утверждалось, что президент США принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским коллегой в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации. По данным издания, которое ссылается на источники, работавшие тогда в Белом доме, после беседы Трамп не только дал указание переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи беседы.