ФБР вело два секретных расследования в отношении Трампа на предмет его возможной работы в интересах РФ и против США

ФБР вело два секретных расследования в отношении президента США Дональда Трампа на предмет его возможной работы в интересах России и против Америки. Об этом вчера сообщила газета Нью-Йорк Таймс.

Одно расследование, контрразведывательное, должно было установить, не представляли ли действия Трампа угрозу национальной безопасности страны — Трамп сам признал фактически, что уволил Коми из-за его отказа прекратить расследование по России, а значит, президент США, вероятно, пытался помешать расследовать вмешательство России в американские выборы, то есть действия иностранного государства против национальных интересов США. Агенты ФБР также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно, или ненамеренно попав под влияние Москвы.

Второе расследование, криминальное, должно было установить, являлось ли увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР воспрепятствованием правосудию, то есть тяжким уголовным деянием по американскому законодательству.

Через 8 дней после увольнения Джеймса Коми расследовать вмешательство России в выборы и возможный сговор со штабом Трампа был назначен спецпрокурор Боб Мюллер, Известно, что он расследует дело о воспрепятствовали Трампом правосудию, но неизвестно, продолжил ли он расследование в части угрозы национальной безопасности.

Сам Трамп написал у себя в Твиттере, что для этих расследований не было ни причини, ни доказательств.