Пожарные в течение ближайших двух суток будут дежурить у здания в Париже, где произошел мощный взрыв

Есть опасность его обрушения, передает местное радио. Взрыв произошел накануне в булочной в жилом доме в одном из центральных районов города. Там было мало народа, сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В результате взрыва погибли двое пожарных и подданная Испании. Около 40 человек получили легкие ранения. Порядка десяти госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти почти сразу объявили, что речь вряд ли идет о теракте. В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной случившегося стала утечка газа, однако расследование еще не завершено.