Пожарные в течение ближайших двух суток будут дежурить у здания в Париже, где произошел мощный взрыв
Есть опасность его обрушения, передает местное радио. Взрыв произошел накануне в булочной в жилом доме в одном из центральных районов города. Там было мало народа, сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
В результате взрыва погибли двое пожарных и подданная Испании. Около 40 человек получили легкие ранения. Порядка десяти госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти почти сразу объявили, что речь вряд ли идет о теракте. В пожарной службе по-прежнему исходят из того, что причиной случившегося стала утечка газа, однако расследование еще не завершено.
Комментарии1
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lenia_kosoy 13 января 2019 | 06:17
...будут дежурить в надежде что ещё обнаружат парочку поджаренных жаб!