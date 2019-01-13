Главу муфтията Ингушетии выгнали из состава координационного центра мусульман Северного Кавказа
Главу муфтията Ингушетии выгнали из состава координационного центра мусульман Северного Кавказа за попытку втянуть Духовный центр в противостояние с руководством республики. Об этом «Эху Москвы» рассказал муфтий Ставрополья Мухаммат-хаджи Рахимов. Он также подчеркнул, что КЦМСК готов к дальнейшим переговорам с Хамхоевым, если он на них согласится. Рахимов также выразил сожаление из-за исключения Хамхоева из координационного центра.
Комментарии1
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tetriz 13 января 2019 | 06:27
21-й век, люди на Марс собираются.
А мракобесы всех мастей грызут друг другу глотки из-за мифического существа в чалме на облаках... И ладно бы друг другу у себя в пещерах грызли, - но при этом страдают нормальные люди!