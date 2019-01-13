Главу муфтията Ингушетии выгнали из состава координационного центра мусульман Северного Кавказа за попытку втянуть Духовный центр в противостояние с руководством республики. Об этом «Эху Москвы» рассказал муфтий Ставрополья Мухаммат-хаджи Рахимов. Он также подчеркнул, что КЦМСК готов к дальнейшим переговорам с Хамхоевым, если он на них согласится. Рахимов также выразил сожаление из-за исключения Хамхоева из координационного центра.