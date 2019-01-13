Лидерами по цитированию главаря ИГИЛ (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда»
Лидерами по цитированию главаря террористической группировки «Исламское государство» (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» — 10 и семь раз соответственно. Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали Абу Бакра аль-Багдади по пять раз, агентство ТАСС — трижды.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.
Исследование проведено в связи с претензиями Роскомнадзора к Русской службе «Би-би-си» в связи с цитированием лидера ИГ. По мнению надзорного ведомства, медиакорпорация якобы транслировала идеологические установки международных террористических организаций.
Комментарии5
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zztop1960 13 января 2019 | 06:08
Только дебил может смотреть бред от Рен ТВ и Звезды.
remych 13 января 2019 | 06:11
zztop1960: Ну дебилам ведь тоже что-то надо смотреть))))
zztop1960 13 января 2019 | 06:14
ТВ «Звезда» ищет «фашистов» в Латвии https://www.youtube.com/watch?v=w_3Vn7sI8dQ
unprejudiced 13 января 2019 | 06:41
Это что, жалкая попытка оправдать сливной ьачок антироссийских фейков би би си? Бу га га, упал под стол от смеха, особенно увидев кто пытается оправдать - не менее лживое сми Форбс. Убогое зрелище
vladimir1967 13 января 2019 | 07:06
Тв пропагандоны берут у террористов уроки лицемерия.