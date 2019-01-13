Лидерами по цитированию главаря ИГИЛ (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда»

Лидерами по цитированию главаря террористической группировки «Исламское государство» (в РФ запрещена) оказались телеканалы РЕН ТВ и «Звезда» — 10 и семь раз соответственно. Государственные «РИА Новости», RT и «Российская газета» цитировали Абу Бакра аль-Багдади по пять раз, агентство ТАСС — трижды.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Медиалогия», которая изучила публикации самых цитируемых российских СМИ с 2015 года.

Исследование проведено в связи с претензиями Роскомнадзора к Русской службе «Би-би-си» в связи с цитированием лидера ИГ. По мнению надзорного ведомства, медиакорпорация якобы транслировала идеологические установки международных террористических организаций.