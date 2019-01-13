Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны начнется в этом году
Он призван заменить пистолет Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. Рассматриваются три производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.
Комментарии3
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liquidsky__ 13 января 2019 | 05:17
Только Эхо могло дать новость про пистолет не приведя его название.
mihan 13 января 2019 | 05:28
liquidsky__: Только лох не может его найти..."Пистолет 9*21 мм «Удав» - новейший российский пистолетный комплекс. «Удав» разрабатывают для замены пистолета Макарова, принятого на вооружение в 1951 году"
arabtom 13 января 2019 | 05:30
liquidsky__: Это не Эхо, а МО еще не решило, что за пистолет будут производить)))