ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа

Военные утверждают, что это стало ответом на пуск ракеты из сектора Газа минувшим вечером. Как сообщила в Twitter пресс-служба армии обороны Израиля, ракета разорвалась в приграничных населенных пунктах. Перед падением сработали сирены воздушной тревоги. В результате обстрела жертв и разрушений нет.