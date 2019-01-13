Сирийская оппозиция сообщила о задержании двух боевиков с российским гражданством
Всего в ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. Об этом говорится в сообщении альянса «Демократические силы Сирии». Отмечается, что задержать боевиков удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий. К какой именно группировке принадлежат мужчины, не уточняется. Их подозревают в совершении терактов в Эр-Ракке и организации террористических ячеек. Подробности о спецоперации и судьбе задержанных не приводятся.
Комментарии1
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yakutt86 13 января 2019 | 05:28
Когда ФСБ задерживает террористов, Эхо пишет "предполагаемые террористы", когда где-то ловят террористов-россиян, слово "предполагаемый" не используется, они, наверное, при задержании отбиваются российскими паспортами.