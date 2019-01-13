Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с Владимиром Путиным от членов администрации

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Согласно имеющейся информации, после встречи, которая состоялась в Гамбурге летом 2017 года, американский президент забрал записи переводчика и распорядился не сообщать подробности другим членам администрации. Позднее представитель Госдепа попытался получить доступ к этим записям, но ему отказали. По словам официального представителя Белого дома, тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон в частном порядке отчитался перед администрацией о встрече. Такое поведение Трампа объясняется угрозой возникновения утечек.